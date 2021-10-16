Показала себя с неожиданной стороны

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ведет шоу «Хто зверху», любит порадовать фолловеров веселым контентом на своей странице в Инстаграм

Как пишет Politeka.net, в этот раз в новых сторис Леси появился новый ассистент.

Парень представился Родионом и сказал, что он муж СММ-щицы Леси, которая осталась дома, поэтому он будет работать вместо нее.

На одних из кадров Леся буквально налетела на нового помощника.

«Родик, что ты стоишь, быстро придумай мне ТикТок. Нужен контент», - кричала телеведущая.

«Так, ребята, очень серьезное задание. Держите за меня кулачки. Сейчас буду снимать ТикТок», - сказал он в камеру.

Далее Леся показала, какой получился ТикТок.

«Только ведьмы указательным пальцем могут чесать средний», - под такую озвучку Леся проделала эту манипуляцию.

«Ром, смотри получается», - обратилась она к своему коллеге Роману Мищерякову.

На следующих кадрах они разыграли сценку будто после увиденного Мищеряков пытается сжечь Никитюк.

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