Відома українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка веде шоу «Хто зверху?» та «Хто проти блондинок?» поскаржилася на сферу послуг у країні

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Інстаграм те зірка розповіла, що після її публічної скарги на роботу провайдера. Їй запропонували вирішення проблеми.

При цьому Нікітюк зазначила, що десять років тому на таке її повідомлення не звернули б уваги, але зараз ситуація змінилась, оскільки в неї тепер багатомільйонна аудиторія. «Хоча, я такий самий клієнт компанії як решта людей і маю звичайний пакет послуг», - резюмувала Леся.

«Шкода що в нашій країні, компанії з «проблемами» і «негативними відгуками», готові вирішувати щось, тільки для людей з декількома мільйонами підписників, тобто не міняти підхід до роботи в цілому, щоб тисячам людей було комфортно витрачати гроші за їх послуги, а просто надати цей комфорт «обраним» і проблеми як такої не стане», - обурилася телеведуча.

Леся Нікітюк закликала колег також публічно говорити про проблеми в сфері обслуговування.

«Шановні лідери думок, давайте частіше висвітлювати проблеми сфери послуг! Якщо ми хоч трішечки зможемо її покращити, то ми вже в інстаграм сидимо не просто так», - підсумувала телезірка.

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