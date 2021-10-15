Відома українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка веде шоу «Хто зверху?» та «Хто проти блондинок?» поскаржилася на сферу послуг у країні
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Інстаграм те зірка розповіла, що після її публічної скарги на роботу провайдера. Їй запропонували вирішення проблеми.
При цьому Нікітюк зазначила, що десять років тому на таке її повідомлення не звернули б уваги, але зараз ситуація змінилась, оскільки в неї тепер багатомільйонна аудиторія. «Хоча, я такий самий клієнт компанії як решта людей і маю звичайний пакет послуг», - резюмувала Леся.
«Шкода що в нашій країні, компанії з «проблемами» і «негативними відгуками», готові вирішувати щось, тільки для людей з декількома мільйонами підписників, тобто не міняти підхід до роботи в цілому, щоб тисячам людей було комфортно витрачати гроші за їх послуги, а просто надати цей комфорт «обраним» і проблеми як такої не стане», - обурилася телеведуча.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Еллерт і Мішина зробили для своїх фанатів сумне оголошення: "Ми вирішили..."
Ситуація з ковідом на межі, Україна рухається за "італійським" сценарієм: попередження МОЗ
Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво, який мріє про шлюб з українкою, показав, з ким ділить своє величезне ліжко: фото
Леся Нікітюк закликала колег також публічно говорити про проблеми в сфері обслуговування.
«Шановні лідери думок, давайте частіше висвітлювати проблеми сфери послуг! Якщо ми хоч трішечки зможемо її покращити, то ми вже в інстаграм сидимо не просто так», - підсумувала телезірка.
Нагадаємо, Нікітюк вирішила розставити крапки над "і"щодо особистого життя і чоловіків: "З багатою людиною..."
Як повідомляла Politeka, Жираф з " Маски "покрутився перед камерою в милій сукні:" може бути, Леся Нікітюк..."
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк з дивною зачіскою "відлупцювала" свою помічницю за прорахунки: "ось так тобі!"