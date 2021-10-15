Известная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк, которая ведет шоу «Кто сверху?» и «Кто против блондинок?» пожаловалась на сферу услуг в стране

Как передает Politeka.net на своей страничке в Инстаграм то звезда рассказала, что после публичной жалобы на работу провайдера. Ей предложили решение проблемы.

При этом Никитюк отметила, что десять лет назад на такое ее сообщение не обратили бы внимания, но сейчас ситуация изменилась, поскольку в ней теперь многомиллионная аудитория. «Хотя, я такой же клиент компании как остальные люди и имею обычный пакет услуг», - резюмировала Леся.

«Жаль что в нашей стране, компании с «проблемами» и «негативными отзывами», готовы решать что-то, только для людей с несколькими миллионами подписчиков, то есть не менять подход к работе в целом, чтобы тысячам людей было комфортно тратить деньги за их услуги, а просто предоставить этот комфорт «избранным» и проблемы как таковой не станет», - возмутилась телеведущая.

Леся Никитюк призвала коллег также публично говорить о проблемах в сфере обслуживания.

«Уважаемые лидеры мнений, давайте чаще освещать проблемы сферы услуг! Если мы хоть немножечко сможем ее улучшить, то мы уже в Инстаграм сидим не просто так», - подытожила телезвезда.

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