Відома телеведуча Леся Нікітюк повеселила шанувальників кадрами з новою зачіскою і "побила" свою помічницю через макіяж.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча з відмінним почуттям гумору Леся Нікітюк не перестає веселити своїх шанувальників. Цього разу зірка у своїх Instagram-сторіс опублікувала кумедні кадри, як їй наводили красу. Телеведуча з'явилася з новою зачіскою і яскравим макіяжем, а потім "побила" свою помічницю.

Так, спочатку можна побачити, що Леся сидить у кріслі перукаря, який зробив їй цікаву "стоячу" косу на потилиці. Треба сказати, що виглядає така зачіска вельми оригінально. Потім телеведуча показала свій яскравий макіяж і зазначила, що красу треба показувати.

На останній сторіс Нікітюк показала, як "лупить" цією самою косою свою помічницю. "Ось так тобі, що мені мало вій наклеїла", - примовляє Леся, луплячи своєю косою по голові асистентки.

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