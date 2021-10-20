Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась в сети яркими кадрами со своей вечеринки по поводу дня рождения.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк на днях отметила день рождения – звезде исполнилось 34 года. И если утром красотка выложила в своем Instagram милую фотосессию с шариками и тортом, то к вечеру градус веселья сильно возрос. В своих сторис она показала кадры с шумной вечеринки, которую по поводу праздника устроила в одном из элитных киевских клубов.

На кадрах, которые показала Леся можно увидеть, как проходил ее праздник. Судя по всему, вечеринка была людной, веселой и хмельной, сама телезвезда не упускала из рук бокал с шампанским.

Для празднования дня рождения Никитюк надела узкий серебристый комбинезон, который подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги. А свой образ дополнила сверкающей и пышной накидкой-конфетти.

Похоже, на вечеринке звучали любимые хиты Леси Ивановны, которым она задорно подпевала. Так, в репертуаре вечера была российская попса - группа "Руки вверх" с песней "18 мне уже", София Ротару с "Хоторянкой", Верка Сердючка и другие.

Напомним, Никитюк сверкнула красотой перед мужем Дорофеевой Дантесом, надев розовое мини: "Леся, дорогая...".

Как сообщала Politeka, Пономарев, Санина, "Холостяк" Заливако и другие звезды оценили вид 34-летней Никитюк в пижаме: "Ты – радость".

Также Politeka писала, что Леся Никитюк показала, как "облысела" после дня рождения: "Этот год был для меня…".