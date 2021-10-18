Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк, которая является звездой «Нового канала», поделилась с поклонниками самыми яркими воспоминаниями за последний год.
Как сообщает Politeka.net, 19 октября Никитюк исполнится 34 года. Накануне своего дня рождения она решила вспомнить прошлый год.
«Пока я на съемках шоу #паранамиллион мысленно вспоминаю свой прожитый год…и хочу поделиться фото с вами с самого начала года. Было круто, весело! И этот год был для меня очень важным. Поехали», - подписала фото Никитюк.
Телеведущая стала вспоминать самые яркие моменты из своей светской жизни. Она вспомнила свое эффектное появление на шоу «Танцы со звездами», где она появилась лысой.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Трагически оборвалась жизнь молодой мамы троих детей, кадры и подробности: "За что такое наказание..."
Несчастье настигло звезду "Моя улюблена Страшко" Артура Логая, актер попал в больницу: кадры
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
«Сразу после предыдущего дня рождения я стала лысой», - вспомнила красотка.
Также Никитюк показала фото из гримерки.
«Потом мы снимали Новый Год! Я впервые пела вживую. Зрители аплодировали, потому что это была проплаченная массовка», - пошутила звезда.
Напомним, что Никитюк рассказала о своем предназначении: "Живу на этом свете...".
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк с загорелым лицом показала, как готовится к съемкам: "О боже...".
Также Politeka писала, что Леся Никитюк призналась, как переживает разлуку с любимым "меценатом": "Как я скучаю".