Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк, которая является звездой «Нового канала», поделилась с поклонниками самыми яркими воспоминаниями за последний год.

Как сообщает Politeka.net, 19 октября Никитюк исполнится 34 года. Накануне своего дня рождения она решила вспомнить прошлый год.

«Пока я на съемках шоу #паранамиллион мысленно вспоминаю свой прожитый год…и хочу поделиться фото с вами с самого начала года. Было круто, весело! И этот год был для меня очень важным. Поехали», - подписала фото Никитюк.

Телеведущая стала вспоминать самые яркие моменты из своей светской жизни. Она вспомнила свое эффектное появление на шоу «Танцы со звездами», где она появилась лысой.

«Сразу после предыдущего дня рождения я стала лысой», - вспомнила красотка.

Также Никитюк показала фото из гримерки.

«Потом мы снимали Новый Год! Я впервые пела вживую. Зрители аплодировали, потому что это была проплаченная массовка», - пошутила звезда.

Напомним, что Никитюк рассказала о своем предназначении: "Живу на этом свете...".

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