Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк показала свого домашнього улюбленця Рафіка та написала, що дуже скучає за собачкою, якого давно не бачила.

Як пише Politeka.net, 33-річна відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яку багато хто знає завдяки шоу "Хто зверху", "Хто проти блондинок", "Орел і Решка", часто ділиться із шанувальниками контентом в Instagram, де за нею слідкує 3,7 мільйони людей.

Як відомо, Нікітюк живе зі своїм домашнім улюбленцем – собакою Рафіком, якого ніжно називає меценатом, адже собака став "обличчям" фірми відомого корму для тварин і вони раз в місяць розвозитимуть корм у притулки.

"Він буде обличчям корму. І він буде меценатом - раз на місяць він буде розвозити цей корм в притулки. Тобто вже сам заробляє гроші", - розповіла Леся.

Також телеведуча навіть створила своєму улюбленцю окрему сторінку в Instagram, де за Рафіком слідкує 40 тисяч людей.

Однак через напружений графік Леся часто змушена розлучатися із улюбленцем. У своєму Instagram Нікітюк каже, що розлука для неї завжди болісна і вона дуже скучає за собакою.

"Господи, як я скучаю за цим малим пуфіком", - написала Леся.

Рaніше Politeka писала, що Нікітюк неочікувано заговорила про своє призначення: "Живу на цьому світі не тільки, щоб веселити людей...".

Нагадаємо, що Леся Нікітюк з дивною зачіскою "відлупцювала" свою помічницю за прорахунки: "Ось так тобі!".

A ще Politeka повідомляла, що схудла Леся Нікітюк вразила виглядом у шкіряному костюмі: "Куди там Холлі Беррі - "Жінці-кішці".