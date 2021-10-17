Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка веде програму "Хто зверху?"заінтригувала новою зйомкою і показала частину свого образу.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Так, цього разу Леся Нікітюк опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. З раннього ранку телеведуча готується до нової зйомки, якої саме вона не розкриває.

На кадрах Нікітюк приміряє образи.

"Мене, звичайно, по-різному в житті фарбували, але щоб голову? О боже...", - сказала телеведуча.

"Це турецьке нарощування", - пожартував візажист.

Також, Леся Нікітюк показала, який макіяж за підсумком у неї вийшов.

"Ось такий макіяж у мене вийшов, чекаємо причесочку", - розповіла телеведуча.

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