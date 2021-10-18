Известная украинская ведущая Леся Никитюк показала, какой роскошью окружает себя в жизни, поделившись подборкой ярких кадров на своей странице в Инстаграм.

Об этом пишет Politeka.net.

Знаменитость отметила, что уже 19 октября будет отмечать день рождения – ей исполнится 34 года. По этому поводу Леся решила вспомнить самые яркие моменты прошедшего года из своей жизни.

В новой подборке фото Никитюк показала как смешные кадры из своей жизни, на которых она позирует с шаурмой или козочкой, так и эффектные снимки, сделанные на дорогих курортах. На последних фото Леся позировала в купальниках на фоне бассейна и океана, а также в роскошном платье на борту яхты.

Судя по этим снимкам, год в жизни ведущей был полон самыми разнообразными событиями и впечатлениями.

«Телефон напомнил, что у меня завтра День Рождения, решила вспомнить лучшие моменты своего 33го», - написала звезда.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Год был насыщенным!!!! А новый ещё круче будет», «Замуж давно пора, а не вот это вот все», «Эти ноги -ноги шикарные», «Божеее...какая кошка», «Леся, вы завтра будете совершеннолетней?», «Ай да Леся, Ай да Никитючка, что же ты делаешь со мной», - пишут люди.

Напомним, расстроенная Никитюк рассказала, как переживает разлуку со своим "меценатом".

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