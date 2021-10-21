Известная телеведущая Леся Никитюк после громкой вечеринки похвасталась подарками, которые получила от друзей в свой день рождения.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк на днях шумно отгуляла свой день рождения – звезде исполнилось 34 года. Свой праздник она отметила с размахом – с утра поделилась в Instagram очаровательной фотосессией в пижаме с воздушными шариками и тортиком, а вечером закатила роскошную вечеринку в стиле диско 90-х.

Теперь же Леся в сторис показала видео, в котором разбирает подарки от гостей, которые получила на свой день рождения. Так, среди прочего телеведущая показала большой "бабушкин" сервиз, стилизованный под эпоху прошлого столетия, который должен напоминать Лесе о ее происхождении.

Также подруга преподнесла ведущей коллекционную куклу Барби, о которой Леся мечтала с детства. Среди подарков также есть уютный махровый халат от известного бренда, два крутых штопора, много брендовых украшений и цветов.

"Бабушкин сервиз, кукла Барби, подвески, халатик и два штопора", - комментирует Никитюк свои подарки, демонстрируя их на видео.

Напомним, Никитюк в блестящем комбинезоне не сдержала чувств после удачного праздника: "Ну харашо ж було!".

Как сообщала Politeka, Именинница Никитюк закатила "золотую" вечеринку с российской попсой, Сердючкой и букетами от мужчин: "18 мне уже".

Также Politeka писала, что Никитюк сверкнула красотой перед мужем Дорофеевой Дантесом, надев розовое мини: "Леся, дорогая...".