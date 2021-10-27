Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая активно снимается во многих телешоу, показала неожиданные кадры с молодой копией Андрея Данилко.

Популярная телеведущая часто снимается в разных роликах, хвастается кадрами в Инстаграм и удивляет образами, которые использует для привлечения внимания. В этот раз Никитюк насмешила неожиданными кадрами.

Как оказалось, телеведущая во время просмотра фильма внезапно нашла двойника своего близкого коллеги и товарища – Андрея Данилко. И поспешила Никитюк все выставить в стори:

«А вы знали, что молодой Андрей Данилко снялся в фильме Судья Дредд» - написала Никитюк с юмором и опубликовала короткий отрывок из видео, в котором засветила лицо актера.

Многие пользователи, увидев голосование от Никитюк согласились с удивительной схожестью, большинство оценили ролик.

Напомним, Никитюк недавно отпраздновала свой 34-й день рождения. Звезда является одной из самых востребованных телеведущих страны. За Лесей следят миллионы украинцев в Инстаграм, где артистка развлекает фанатов и часто шутит.

"Давно собирала деньги на шторы. Очень не люблю, знаете, когда солнце в глаза светит. И наконец-то купила самые крутые шторы этого сезона - шторы Celine", - рассказала Леся на видео.

Напомним, Никитюк похвасталась особенным подарком от мамы и намекнула, что уже не одинока

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