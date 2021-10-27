Відома українська ведуча Леся Нікітюк показала своє вражаюче перетворення з домашнього образу в халаті в гламурну красуню з цікавою зачіскою.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим відео у своєму Тікток. На кадрах Леся вирішила показати, як зачіска може змінити весь образ дівчини.

На початку відео Нікітюк з'являється перед камерою в білому халаті, з макіяжем на обличчі і з розпущеним волоссям. Її чубчик була заколота нагорі, тому глядачі могли побачити лоб ведучої.

Потім Леся показала ефектне перетворення. На наступних кадрах вона позувала вже в чорному вбранні, який відтінив її зовнішність, зробивши образ більш привабливим. А головною родзинкою лука стала висока туга коса ведучої з елегантно покладеної чубчиком.

"Ось така ось зачіска у нас вийшла", - написала Нікітюк, красуючись результатом.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"ну таке", "Хюррем нагадує", "схожа на Жасмин з Алладіна", "найкрасивіша жінка України!", "нічого особливого", "Ну гарна ж", "Вау як завжди прекрасна", - пишуть люди.

Нагадаємо, схудла Нікітюк здивувала новим образом після курйозу з зубом.

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