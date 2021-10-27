"Ну хороша же"

Известная украинская ведущая Леся Никитюк показала свое впечатляющее преображение из домашнего образа в халате в гламурную красотку с интересной прической.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым видео в своем ТикТок. На кадрах Леся решила показать, как прическа может изменить весь образ девушки.

В начале видео Никитюк появляется перед камерой в белом халате, с макияжем на лице и с распущенными волосами. Ее челка была заколота наверху, поэтому зрители могли увидеть лоб ведущей.

Затем Леся показала эффектное преображение. На следующих кадрах она позировала уже в черном наряде, который оттенил ее внешность, сделав образ более притягательным. А главной изюминкой лука стала высокая тугая коса ведущей с элегантно уложенной челкой.

«Вот такая вот прическа у нас получилась», - написала Никитюк, красуясь результатом.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«ну такое», «Хюррем напоминает», «похожа на Жасмин из Алладина», «Самая красивая женщина Украины!», «ничего особенного», «Ну хороша же», «Вау как всегда прекрасна», - пишут люди.

Напомним, похудевшая Никитюк удивила новым образом после курьеза с зубом.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк, потерявшая часть зуба, изумила видом после похода к стоматологу.

Также Politeka писала, что беда настигла Никитюк прямо в ресторане, печальные кадры.