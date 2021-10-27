Известная украинская ведущая Леся Никитюк показала свое впечатляющее преображение из домашнего образа в халате в гламурную красотку с интересной прической.
Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым видео в своем ТикТок. На кадрах Леся решила показать, как прическа может изменить весь образ девушки.
В начале видео Никитюк появляется перед камерой в белом халате, с макияжем на лице и с распущенными волосами. Ее челка была заколота наверху, поэтому зрители могли увидеть лоб ведущей.
Затем Леся показала эффектное преображение. На следующих кадрах она позировала уже в черном наряде, который оттенил ее внешность, сделав образ более притягательным. А главной изюминкой лука стала высокая тугая коса ведущей с элегантно уложенной челкой.
«Вот такая вот прическа у нас получилась», - написала Никитюк, красуясь результатом.
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Ее поклонники не смогли пройти мимо.
«ну такое», «Хюррем напоминает», «похожа на Жасмин из Алладина», «Самая красивая женщина Украины!», «ничего особенного», «Ну хороша же», «Вау как всегда прекрасна», - пишут люди.
Напомним, похудевшая Никитюк удивила новым образом после курьеза с зубом.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк, потерявшая часть зуба, изумила видом после похода к стоматологу.
Также Politeka писала, что беда настигла Никитюк прямо в ресторане, печальные кадры.