Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно хвасталась очками за 310 долларов, показала, как сходила к стоматологу и похвасталась результатом.
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является успешной телеведущей в Украине, снимаясь в "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" и многих других. На днях Леся похвасталась дорогостоящим очками. А теперь Никитюк в Инстаграм решила показать, как отправилась к зубному врачу.
"Юрий Сергеевич, здравствуйте. Я уже готова", - сказала Леся.
На кадрах Никитюк показала, как подошла к кушетке. Возле нее стоял врач, который должен заняться зубами Леси.
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На втором фото Леся сфотографировала рот. Никитюк показала результат до и после. На первом фото можно заметить, что у звезды нет кусочка зуба. На втором снимке зубы выглядели намного белее и все целые. Звезда под кадрами поставила три влюбленных смайлика.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.
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