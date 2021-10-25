Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно хвасталась очками за 310 долларов, показала, как сходила к стоматологу и похвасталась результатом.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является успешной телеведущей в Украине, снимаясь в "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" и многих других. На днях Леся похвасталась дорогостоящим очками. А теперь Никитюк в Инстаграм решила показать, как отправилась к зубному врачу.

"Юрий Сергеевич, здравствуйте. Я уже готова", - сказала Леся.

На кадрах Никитюк показала, как подошла к кушетке. Возле нее стоял врач, который должен заняться зубами Леси.

На втором фото Леся сфотографировала рот. Никитюк показала результат до и после. На первом фото можно заметить, что у звезды нет кусочка зуба. На втором снимке зубы выглядели намного белее и все целые. Звезда под кадрами поставила три влюбленных смайлика.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

Напомним, Никитюк похвасталась особенным подарком от мамы и намекнула, что уже не одинока

А еще Politeka писала, что Плакидюк "приклеилась" к холостяку Андре Тану на красной дорожке и восхитила Лесю Никитюк

Также Politeka сообщала, что Никитюк в блестящем комбинезоне не сдержала чувств после удачного праздника



