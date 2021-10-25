Известная украинская ведущая Леся Никитюк рассказала о беде, которая случилась с ней во время ужина раками в ресторане, наглядно показав плачевные последствия.

Как пишет Politeka.net, в новых сториз на своей странице в Инстаграм знаменитость рассказала о неприятности, которую пережила накануне вечером. Как выяснилось, Леся решила полакомиться раками с пивом, однако в процессе трапезы что-то пошло не так.

По словам ведущей, она сломала зуб. Леся сравнила этот случай с похожим инцидентом, который ранее произошел с ее коллегой Маричкой Падалкой.

«Вчера ела раков и сломала зуб показать?», - поинтересовалась Никитюк, прикрывая рот рукой.

На следующих кадрах ведущая в халате сидела в кровати и рассказывала о случившемся.

«Готовы? Показывать зуб? Я теперь как эта Маричка Падалко, которая новости читала», - произносит Леся, демонстрируя свой зуб.

Судя по видео, ведущая действительно сколола довольно большой кусок переднего зуба. Впрочем, к этой ситуации Леся отнеслась с присущим ей юмором.

Отметим, что ранее ведущая «1+1» Маричка Падалко прославилась на весь мир из-за похожего инцидента. У нее выпал передний зуб прямо во время съемок, однако ведущая проявила профессионализм и продолжила вещать, как ни в чем не бывало. Соответствующий ролик стал вирусным в сети и привлек внимание пользователей из многих стран мира.

Напомним, Никитюк удивила новой внешностью и прической, показав лицо вблизи.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк "козырнула" стильными очками за 310 долларов.

Также Politeka писала, что Никитюк раскрепостилась в спальне и показала, что прячет под халатом.