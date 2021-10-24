Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно отпраздновала 34-й день рождения, показала стильные очки, которые себе прикупила за кругленькую сумму.

Как пишет Politeka.net, Никитюк недавно отпраздновала свой 34-й день рождения. Звезда является одной из самых востребованных телеведущих страны. За Лесей следят миллионы украинцев в Инстаграм, где артистка развлекает фанатов и часто шутит.

В этот раз Никитюк показала стильные очки, которые прикупила под конец сезона. Леся надела "шторы" на себя, демонстрируя стильный образ.

"Давно собирала деньги на шторы. Очень не люблю, знаете, когда солнце в глаза светит. И наконец-то купила самые крутые шторы этого сезона - шторы Celine", - рассказала Леся на видео.

В этот момент Никитюк сидела в автомобиле. Леся отметила, что у продавца был хороший сервис, ведь очки привезли сразу домой. Как оказалось, такие очки стоят 8370 гривен (310 долларов при курсе 27).

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