Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая на днях отпраздновала 34-й день рождения, показала яркий макияж вблизи и озадачила необычной прической на съемках.
Телеведущая сейчас принимает участие в очередных съемках, о которых сама рассказывает в Инстаграм и показывает кадры с гримерки. Чаще всего Никитюк также успевает сделать несколько интересных кадров, чтобы фанатам было на что посмотреть.
В этот раз Леся хвастнула не только ярким макияжем, но и прической с хололком, что сменил ее образ. Причем многие могли обратить внимание еще и на пухлые губы звезды. Хоть она не рассказывает, на какие процедуры ходит к косметологу кроме чистки, фанаты часто спрашивают Никитюк о том, увеличила ли она губы на самом деле.
С новым образом Леся также не стала скромничать и показала новую прическу, свой наряд и яркий макияж вблизи.
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Напомним, сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.
Недавно телеведущая опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк позирует на камеру в мини-юбке и обтягивающей кофте. Под фото она решила рассказать, как себя чувствует после того, как ей исполнилось 34 года.
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