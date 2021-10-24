Известная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно с шумом отпраздновала свой день рождения на "диско-вечеринке", поделилась смелым кадром из спальни.

Телеведущая привыкла будоражить образами в Инстаграм и рассказывать о том, как проходят ее съемки и работа в новых проектах. Причем нередко телезвезда демонстрирует наряды собственного дизайна и удивляет преображением.

В этот раз Никитюк удалось привлечь внимание благодаря дерзкому кадру из спальни вечером. Позировала телеведущая в черном халате в пол, который соблазнительно приоткрыла и засветила подтянутые формы.

Причем не забыла Никитюк также похвастаться пышными и красивыми букетами цветов, что ей подарили друзья на ее дне рождения. Сама Леся не оставила кокетливый образ без внимания и написала: «Госпожа делает всем сладких снов».

Мы писали, что Никитюк исполнилось 34 года, поэтому Леся поспешила поделиться с фанатами ярким постом и новыми кадрами. В белой короткой пижаме Леся соблазнительно позировала рядом с надувными шарами и тортом с клубникой.

«А у звездочки сегодня День рождения😂😘 Я бы хотела, чтобы сегодня, все пожелания которые вы мне напишите и скажете - сбылись! Празднуем вместе сегодня в Сторис !!! 😁 всех люблю💗» - высказалась Леся под новым постом.

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