Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет программу "Хто зверху?" вместе с Сергеем Притулой, показала осенний стильный наряд.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк в стильном наряде в коричневых цветах позирует на фоне тыкв. Стоит отметить, что у неё шикарные длинные ноги, которые Никитюк не упускает момента показать.

Поклонники оставили для телеведущей множество комментариев: "Леся ждет сватов", "Хорошенькую такую в тыквах нашли. Аист перелетел, или не долетел", "Красотка", "Леся похудела?", "Еще и лук под тыквы подобрала, круто!", "Леся, вы были самой веселой ведущей "Орла и решки" Я по вам скучаю", "Не ешьте тыкву, а то зубы только сделали", "Похожа тут на Ани Лорак".

Стоит напомнить, что недавно с Лесей Никитюк произошла курьезная ситуация. Во время того, как она ела раков, телеведущая сломала себе зуб.

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