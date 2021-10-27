Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка відвідала прем'єру показу філмьа "Вічні" разом з дітьми, спантеличила зовнішнім виглядом з накладними пасмами.

Нещодавно голлівудську актрису Анджеліну Джолі розкритикували в мережах за зачіску, з якою вона з'явилася на римській прем'єрі фільму «Вічні», оскільки накладні пасма були нерівними і криво накладеними.

Так, Анджеліна з'явилася на публіці в довгій сукні від Versace, а довге нарощене волосся залишила не укладеними.

"Бачу, що в Голлівуді так і не навчилися нарощувати волосся Бог з ним, з цими волоссям, Анджеліна виглядає розкішно в свої 46. Думаєте ботокс? І схоже не одна я помітила цей косяк. Але як можна встигнути все контролювати самостійно? Це нереально! У кожної зірки для цього є команда людей: стиліст, візажист, помічник, директор. Команда повинна мало не» вилизати» зірку перед виходом світло " - написала Нікітюк.

Відзначимо, фанати ж вважають за краще згадувати минуле актриси. Той час, коли вона ще часто експериментувала зі стилем, вибирала яскравий макіяж і змінювала зачіски.

До того ж Анджеліна раніше часто фарбувала волосся і встигла побувати в образі фатальної брюнетки, шатенки і навіть блондинки на якийсь час.

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