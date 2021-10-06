Культовая голливудская актриса и кинорежиссер Анджелина Джоли впечатлила поклонников своим выразительным лицом на архивных кадрах.

Как известно, после развода с Брэдом Питтом Джоли начала вести более закрытый образ жизни, практически отказавшись от появления на красных дорожках и светских мероприятиях. Впрочем, в последнее время актриса снова стала сниматься в крупных проектах и чаще выходить в свет.

А тем временем поклонники продолжают регулярно находить новые и архивные фото Анджелины, и публиковать их в фан-группах. Как пишет Politeka.net, на одной из таких страниц в Инстаграм появился кадр с молодой Анджелиной.

Снимок выглядит так, будто был сделан во время интервью. Актриса сидит, наклонившись немного вперед и подложив руку под подбородок. На ней была строгая черная блузка. Волосы Джоли были распущены, а на лице было минимум макияжа. Лицо Джоли выглядит сосредоточенным и напряженным, будто в процессе разговора.

Поклонники тут же отреагировали на снимок.

«Королева», «Здравствуй, красивая женщина», «Очень…очень красивая. Восхитительная. Элегантная», «Красотка навсегда», «Величайшая всех времен», - пишут люди.

Отметим, что уже несколько месяцев Джоли мелькает перед камерами в компании канадского рэпера The Weeknd (Эйбел Тесфайе), который на 15 лет моложе нее. Поклонники уже вовсю обсуждают возможный роман знаменитостей. Впрочем, пока что Джоли и Тесфайе никак не комментируют эти слухи.

Напомним, Джоли в светлом макси-платье прошлась по красной дорожке с приемной дочерью.

Как сообщала Politeka, Джоли впервые за несколько лет устроила публичный выход в свет с приемной дочерью.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли нашла замену Брэду Питту, с которым опять судится.