Культовая голливудская актриса и кинорежиссер Анджелина Джоли впечатлила поклонников своим выразительным лицом на архивных кадрах.
Как известно, после развода с Брэдом Питтом Джоли начала вести более закрытый образ жизни, практически отказавшись от появления на красных дорожках и светских мероприятиях. Впрочем, в последнее время актриса снова стала сниматься в крупных проектах и чаще выходить в свет.
А тем временем поклонники продолжают регулярно находить новые и архивные фото Анджелины, и публиковать их в фан-группах. Как пишет Politeka.net, на одной из таких страниц в Инстаграм появился кадр с молодой Анджелиной.
Снимок выглядит так, будто был сделан во время интервью. Актриса сидит, наклонившись немного вперед и подложив руку под подбородок. На ней была строгая черная блузка. Волосы Джоли были распущены, а на лице было минимум макияжа. Лицо Джоли выглядит сосредоточенным и напряженным, будто в процессе разговора.
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Поклонники тут же отреагировали на снимок.
«Королева», «Здравствуй, красивая женщина», «Очень…очень красивая. Восхитительная. Элегантная», «Красотка навсегда», «Величайшая всех времен», - пишут люди.
Отметим, что уже несколько месяцев Джоли мелькает перед камерами в компании канадского рэпера The Weeknd (Эйбел Тесфайе), который на 15 лет моложе нее. Поклонники уже вовсю обсуждают возможный роман знаменитостей. Впрочем, пока что Джоли и Тесфайе никак не комментируют эти слухи.
Напомним, Джоли в светлом макси-платье прошлась по красной дорожке с приемной дочерью.
Как сообщала Politeka, Джоли впервые за несколько лет устроила публичный выход в свет с приемной дочерью.
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли нашла замену Брэду Питту, с которым опять судится.