Джоли с дочерью были в центре внимания

Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли на светском мероприятии сразила видом

Несколько дней назад 46-летняя актриса впервые за долгое время прошлась по красной ковровой дорожке вместе с 16-летней дочерью Захарой. Причем появление артистки сразу привлекло к себе внимание благодаря ее наряду.

Анджелина Джоли пришла на мероприятие, чтобы представить одну из лауреаток премии. По торжественному случаю звезда решила надеть скромный дизайнерский наряд с длинными рукавами нюдового цвета.

«Я была удостоена чести - и нервничала - представить удивительного поэта накануне вечером на мероприятии было непривычно. Посмотрите в сети, увидеть, она прочитает свое новое стихотворение «Мы поднимаемся», посвященное женщинам» - высказалась Джоли под семейным кадром с дочерью.

«Какая красота💛; ну вы просто идеал красоты❤; Иранский народ любит вас; Королева ❤️; Энджи, навсегда мое вдохновение; Королева; Я так сильно тебя люблю; Можем ли мы оценить тот факт, что она приобрела такое огромное количество поклонников в INSTAGRAM за такое короткое время; Самые красивые женщины».

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