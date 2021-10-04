Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли на светском мероприятии сразила видом
Несколько дней назад 46-летняя актриса впервые за долгое время прошлась по красной ковровой дорожке вместе с 16-летней дочерью Захарой. Причем появление артистки сразу привлекло к себе внимание благодаря ее наряду.
Анджелина Джоли пришла на мероприятие, чтобы представить одну из лауреаток премии. По торжественному случаю звезда решила надеть скромный дизайнерский наряд с длинными рукавами нюдового цвета.
«Я была удостоена чести - и нервничала - представить удивительного поэта накануне вечером на мероприятии было непривычно. Посмотрите в сети, увидеть, она прочитает свое новое стихотворение «Мы поднимаемся», посвященное женщинам» - высказалась Джоли под семейным кадром с дочерью.
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