Відома актриса Анджеліна Джолі поедлилась життєвою мудрістю
Як передає Politeka.net, всесвітньо відома актриса Анджеліна Джолі тільки недавно завела особисту сторінку в Instagram. А ось її шанувальники по всьому світу вже давно ведуть присвячені легендарній актрисі пабліки, де публікують її знімки і висловлювання.
На одній зі сторінок з'явився пост, який викликав бурхливу реакцію мережі.
«Якщо ви не вийдете з коробки, в якій виросли, ви не зрозумієте, наскільки світ більше", - наведено вислів Джолі.
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Також в пості показали фото Джолі, на якому вона відображена в шовковому топіку з принтом. Ефектні риси обличчя актриси підкреслює яскравий макіяж.
"Мій прекрасний ідол"," красуня"," це дуже правильно"," найкрасивіша жінка в світі"," дуже мудрі слова", " красива і розумна жінка. У неї Золоте серце", " добра і красива леді. Люблю тебе", - пишуть в коментарях.
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