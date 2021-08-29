Відома актриса Анджеліна Джолі поедлилась життєвою мудрістю

Як передає Politeka.net, всесвітньо відома актриса Анджеліна Джолі тільки недавно завела особисту сторінку в Instagram. А ось її шанувальники по всьому світу вже давно ведуть присвячені легендарній актрисі пабліки, де публікують її знімки і висловлювання.

На одній зі сторінок з'явився пост, який викликав бурхливу реакцію мережі.

«Якщо ви не вийдете з коробки, в якій виросли, ви не зрозумієте, наскільки світ більше", - наведено вислів Джолі.

Також в пості показали фото Джолі, на якому вона відображена в шовковому топіку з принтом. Ефектні риси обличчя актриси підкреслює яскравий макіяж.

"Мій прекрасний ідол"," красуня"," це дуже правильно"," найкрасивіша жінка в світі"," дуже мудрі слова", " красива і розумна жінка. У неї Золоте серце", " добра і красива леді. Люблю тебе", - пишуть в коментарях.

Раніше повідомляли, Анджеліна Джолі засвітила апетитні форми в мокрій сукні: "немов Ундіна»

Також, Джолі в тонкій блузці заманила своєю красою і поділилася мудрістю: "Нас не повинні лякати..."

Politeka розповідала, Джолі в сукні з відкритим верхом кокетливо показала свої коштовності: "Ну що за жінка"