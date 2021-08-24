Культовая голливудская актриса Анджелина Джоли в образе бизнес-леди поделилась жизненной мудростью

Знаменитая 46-летняя актриса в последнее время стала реже мелькать на большом экране и красных дорожках, однако это не мешает поклонникам регулярно публиковать в соцсетях ее свежие и архивные фото, а также делиться запомнившимися цитатами кумира. Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц Джоли в Инстаграм появился снимок, на котором актриса предстала в элегантном и в то же время женственном образе.

Так, на фото Анджелина была запечатлена в сдержанной белой блузке с завязками, под которую актриса явно не стала надевать нижнее белье. Звезда сидела в белом кресле, сложив руки на коленях. Ее образ дополнял минимальный макияж, благодаря которому Джоли выглядела очень свежо.

«В жизни много испытаний. Нас не должны пугать те, которые мы можем принять и те, которые мы можем держать под контролем», - процитировали актрису авторы публикации.

Поклонники Джоли тут же принялись комментировать пост.

«Восхитительная», «Это правда. Люблю эту леди», «Самая красивая женщина из всех, что я видела, внутри и снаружи», «Роскошная леди», - пишут люди.

Напомним, Джоли в платье с открытым верхом кокетливо показала свои драгоценности.

Как сообщала Politeka, Джоли в шелковом платье показала натуральную красоту крупным планом.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли засветила аппетитные формы в мокром платье.