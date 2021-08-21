Популярная актриса Анджелина Джоли восхитила фигурой в пикантном наряде
46-летняя актриса и фотомодель для миллионов людей во всем мире остается образцом красоты. Однако актриса не ведет страницу в соцсети, где могла бы радовать поклонников новыми кадрами. Поэтому поклонники взяли это на себя, в Инстаграме можно найти множество фан-аккаутнов, посвященных актрисе с яркой внешностью.
На одной из фан-страничек появился довольно интересный кадр: Анджелина Джоли прогуливалась по морскому побережью в легком платье на бретелях, которое было абсолютно мокрым и облепило эффектные формы актрисы.
Кадр произвел настоящий фурор, что, впрочем, и не удивительно.
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«Словно Ундина», «Прекрасна, просто красотка», «Богиня», - писали в комментариях.
Отметим, в последнее время Джоли отдает предпочтение сдержанным нарядам, а то вообще платьям-балахонам.
Напомним, Анджелина Джоли в необычном платье-балахоне устроила рискованную съемку на крыше.
Также Politeka писала, что Джоли в блестящем балахоне заинтриговала прогулкой по романтичной Венеции.
А еще Politeka сообщала, что располневшая Джей Ло и Джоли без макияжа ошеломили своим непрезентабельным видом, Приходько не сдержалась.