Известная украинская поппевица Анастасия Приходько поделилась соображениями о внешнем виде мировых звезд
34-летняя заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько, которая в 2018 году заявила, что уходит со сцены, активно делится личной жизнью в социальных сетях, пишет Politeka.net.
Так, на этот раз звезда в своем Instagram опубликовала серию фото звезд с мировым именем, которые в повседневной жизни выходят в свет в комфортной для них одежде.
Приходько поделилась фотографиями Камерон Диаз, Анджелины Джоли, Адель, Виктории Бекхэм, Леонарда Ди Карпио, Киану Ривза, Дженнифер Лопес и других американских актеров.
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Как видим, знаменитости просто выходят на прогулки с детьми или друзьями в удобной одежде, без макияжа, не скрывая своих недостатков.
Приходько поделилась с поклонниками, что действительно не понимает, почему за такой "простой" вид украинских звезд сразу стали бы осуждать.
"Это Камерон Диаз! Как вы понимаете, денег у нее очень много! Она давно не снимается в кино, потому что просто не хочет. И она в таком нормальном виде гуляет с дочерью! Почему у нас, если так артист гуляет, все – он сразу нищий. Хоть убей не понимаю", - пишет Приходько.
Ранее Politeka писала, что Приходько в купальнике с вырезами поразила фигурой после родов: "Как быть многодетной мамой и такой...".
Напомним, что Дженнифер Лопес в коротеньких шортах взбудоражила внешним видом после дня рождения: кадры с отдыха.
А еще Politeka сообщала, что Анджелина Джоли сменила стиль, похваставшись фигурой в брючном костюме: "Хорошо изменилась".