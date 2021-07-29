Співачка і актриса Дженніфер Лопес з'явилася перед камерами в білосніжному костюмі
Відома виконавиця масштабно відзначила свій день народження на розкішній яхті і зізналася в почуттях Бену Аффлеку, з яким знову відновила стосунки. Причому тепер пара вирушила на курорт відпочивати.
Так, пара вже побувала на яхті з Сен-Тропе, а тепер насолоджується відпусткою на острові Капрі. Зараз кохані виглядають дуже щасливими і задоволеними, зовсім не ховаються від преси і насолоджуються часом один з одним.
В цілому, оскільки вони не ховалися від папараці, так що в мережі з'явилося безліч знімків пари. А також кілька кадрів опублікували самі фанати, які захопилися помолоділим виглядом Дженніфер.
Сумна дочка Ані Лорак стривожила виглядом на батьківщині батька: "Софійка, все добре..."
Літак впав на житловий будинок на Івано-Франківщині: перші кадри з місця аварії
Українцям вирішено роздати по 2 тисячі гривень: стало відомо, кому чекати грошей
Замішана в скандалі з розлученням Dzidzio Цибульська розкрила сумну правду про своє реальне життя: "Не знаю, що поїсти..."
Цибульська приголомшила подробицями особистого життя: "Чоловік заплатив 10 тисяч доларів, щоб..."
У білосніжному костюмі і капелюсі зірка продемонструвала, наскільки молодо виглядає в свої 52 роки з нюдовим макіяжем.
Раніше Лопес заявляла, що" шалено закохана "в Аффлека і відчуває, що тепер вони"завжди будуть разом". Але про весілля пара поки не говорить.
Нагадаємо, що дочка Дженніфер Лопес на прогулянці з мамою викликала подив
Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес в обтягуючих лосинах показала ефектний шпагат і не тільки
Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в міні-шортах занурила свої соковиті "персики" в морську піну