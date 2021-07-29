Співачка і актриса Дженніфер Лопес з'явилася перед камерами в білосніжному костюмі

Відома виконавиця масштабно відзначила свій день народження на розкішній яхті і зізналася в почуттях Бену Аффлеку, з яким знову відновила стосунки. Причому тепер пара вирушила на курорт відпочивати.

Так, пара вже побувала на яхті з Сен-Тропе, а тепер насолоджується відпусткою на острові Капрі. Зараз кохані виглядають дуже щасливими і задоволеними, зовсім не ховаються від преси і насолоджуються часом один з одним.

В цілому, оскільки вони не ховалися від папараці, так що в мережі з'явилося безліч знімків пари. А також кілька кадрів опублікували самі фанати, які захопилися помолоділим виглядом Дженніфер.

У білосніжному костюмі і капелюсі зірка продемонструвала, наскільки молодо виглядає в свої 52 роки з нюдовим макіяжем.

Раніше Лопес заявляла, що" шалено закохана "в Аффлека і відчуває, що тепер вони"завжди будуть разом". Але про весілля пара поки не говорить.

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