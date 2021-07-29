Певица и актриса Дженнифер Лопес появилась перед камерами в белоснежном костюме

Известная исполнительница масштабно отметила свой день рождения на роскошной яхте и призналась в чувствах Бену Аффлеку, с которым снова возобновила отношения. Причем теперь пара отправилась на курорт отдыхать.

Так, пара уже побывала на яхте из Сен-Тропе, а теперь наслаждается отпуском на острове Капри. Сейчас возлюбленные выглядят очень счастливыми и довольными, совсем не скрываются от прессы и наслаждаются временем друг с другом.

В целом, поскольку они не прятались от папарацци, так что в Сети появилось множество снимков пары. А также несколько кадров опубликовали сами фанаты, которые восхитились помолодевшим видом Дженнифер.

В белоснежном костюме и шляпе звезда продемонстрировала, насколько молодо выглядит в свои 52 года с нюдовым макияжем.

Ранее Лопес заявляла, что "безумно влюблена" в Аффлека и чувствует, что теперь они "всегда будут вместе". Но о свадьбе пара пока не говорит.

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