Співачка Анастасія Приходько показала себе, поділившись рецептом

Як пише Politeka.net, нещодавно Анастасія стала втретє мамою. Дівчина відновлює форму і вже навіть наважилася на фотосесію в купальнику. Але цього разу Приходько вирішила звернути увагу на те, що про неї говорять, показавшись з келихом.

"Алкотерапію Анастасія називала ліками, від яких отримувала розвантаження. Саме через алкоголізм зупинилася і її кар'єра"

А чого, мені подобається цитата зі ЗМІ, привертає увагу

І так, записуйте мій особистий рецепт по алкотерапії

Наливаєте 30 мл ламбруско

Додаєте воду і 5 величезних кубиків льоду

Прикрашаєте ягодами

Фотографувати

Виливаєте, тому, що пити цю теплу воду з бульбашками неможливо

Хоча, якщо чесно, я чекаю закінчення ГВ, щоб з чистою совістю випити цілий келих хорошого вина, а може бути і два

А вас зачепили б такі слова?

Я, якщо чесно, вже просто веселюся", - написала Приходько.

"Відразу видно, що запійна", - написав жартома співак Олег Машуков. Відразу цей коментар оцінив український телеведучий Володимир Остапчук.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"М-так, потрібно мати залізні нерви на всіх цих хейтерів", " маячня повна. Залиште Настю в спокої", " Краще два келихи))Хоча я віддаю перевагу цілу пляшку пива. Важко сказати зачепили б чи ні. Але, скоріше ні, ніж так".

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