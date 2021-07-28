Співачка Анастасія Приходько показала себе, поділившись рецептом
Як пише Politeka.net, нещодавно Анастасія стала втретє мамою. Дівчина відновлює форму і вже навіть наважилася на фотосесію в купальнику. Але цього разу Приходько вирішила звернути увагу на те, що про неї говорять, показавшись з келихом.
"Алкотерапію Анастасія називала ліками, від яких отримувала розвантаження. Саме через алкоголізм зупинилася і її кар'єра"
А чого, мені подобається цитата зі ЗМІ, привертає увагу
Сумна дочка Ані Лорак стривожила виглядом на батьківщині батька: "Софійка, все добре..."
Кароль під час концерту відібрала телефон у шанувальника: "Яка ж Тіна..."
Розгнівана Полякова вчепилася в кривдників дочки, їй відповіли: "Мама Оля, повірте..."
Ілона Гвоздьова більше ніколи не вийде на паркет "Танців з зірками": "Дуже шкода..."
Цибульська приголомшила подробицями особистого життя: "Чоловік заплатив 10 тисяч доларів, щоб..."
І так, записуйте мій особистий рецепт по алкотерапії
Наливаєте 30 мл ламбруско
Додаєте воду і 5 величезних кубиків льоду
Прикрашаєте ягодами
Фотографувати
Виливаєте, тому, що пити цю теплу воду з бульбашками неможливо
Хоча, якщо чесно, я чекаю закінчення ГВ, щоб з чистою совістю випити цілий келих хорошого вина, а може бути і два
А вас зачепили б такі слова?
Я, якщо чесно, вже просто веселюся", - написала Приходько.
"Відразу видно, що запійна", - написав жартома співак Олег Машуков. Відразу цей коментар оцінив український телеведучий Володимир Остапчук.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"М-так, потрібно мати залізні нерви на всіх цих хейтерів", " маячня повна. Залиште Настю в спокої", " Краще два келихи))Хоча я віддаю перевагу цілу пляшку пива. Важко сказати зачепили б чи ні. Але, скоріше ні, ніж так".
Нагадаємо, Приходько заговорила про зради, усиновлення дитини та втечу з дому
А ще Politeka писала, що Приходько посварилася з Дьоміним і відомим блогером, подробиці скандалу
Також Politeka повідомляла, що Приходько без одягу засвітила тату і звернулася до українців