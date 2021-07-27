Співачка Анастасія Приходько показала, як розважається в басейні, насолоджуючись літом
Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько стала популярною співачкою і навіть виступала на Євробаченні. Красуня навесні цього року народила третю дитину. Дівчина приховувала вагітність і сказала про свою радість тільки постфактум. Але довго дівчина не стала приховувати свою фігуру і вирішила показати себе в новому гарячому відео, яке опублікувала в Instagram.
На кадрах красуня була в купальнику білого кольору з вирізами. Красуня позувала в басейні, показуючи розкішну фігуру після пологів, які були не так давно.
"А мені подобається це літо
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Хтось вже був у відпустці? Як відпочили, де були?",- написала Анастасія.
Фанати подивилися відео більше 7 тисяч разів і написали коментарі:
"Я віддаю перевагу автозагар, цього літа", "летимо в Крим сьогодні", "у нас кожен день може бути відпустка, ми одесити, але, що то не користуємося цим, робота, турботи а літо пролітає ((((" ," як русалочка", " Купальник відмінний. Якраз проблемні зони закриває. Мені теж такий потрібен","пузо на бортику лежить все на своїх місцях", ""Як бути багатодітною мамою і такою худою".
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