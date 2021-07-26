Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі вибрала для Заходу дуже незвичайний костюм

Не так давно Анджеліна вирушила до Франції в якості посла доброї волі ООН, де у неї запланована ціла серія заходів. Артистка вже відвідала кілька важливих вечорів і навіть була присутня на церемонії вручення дипломів організації, яку підтримує.

Цього разу в мережі з'явилися кадри із зіркою, що позує в дійсно незвичайному брючному костюмі з вільним жилетом. При цьому артистка показала себе без маски і навіть посміялася на камеру, здивувавши позитивним виглядом.

"Більше фотографій Анджеліни у Франції останнім часом.

📸 1-2: Ангеліна з програмою «Жінки за бджіл». (21.07.21) вона була з засновником OFA Тьєррі Дюфреном і 7 випускниками програми. Це було на бджолиній фермі Сент-Бом при обсерваторії французької апідології в Ла-Гарньєр, Мазог, Франція. На ній був одяг Хлої.

📸 3-9: Анджеліна залишає готель Le Meurice в Парижі. (23.07.21) тут зображена тільки Шайло, але також були Захара, Пакс і Нокс. На ній був тренч Christian Dior і сумка CELINE Horizontal Cabas " - йдеться в описі під знімками.

"Топ🌹! Дорого і розкішно, мені дуже подобається. Кайф! Моя любов ♥ ️; неможлива дівчинка просто; ой як помолодшала; Енджі вже повернулася в Лос-Анджелес?; добре змінилася " - відповіли в мережі.

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