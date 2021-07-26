Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли выбрала для мероприятия очень необычный костюм

Не так давно Анджелина отправилась во Францию в качестве посла доброй воли ООН, где у нее запланирована целая серия мероприятий. Артистка уже посетила несколько важных вечеров и даже присутствовала на церемонии вручения дипломов организации, которую поддерживает.

В этот раз в сети появились кадры со звездой, позирующей в действительно необычном брючном костюме со свободным жилетом. При этом артистка показала себя без маски и даже посмеялась на камеру, удивив позитивным видом.

«Больше фотографий Анджелины во Франции в последнее время.

📸 1-2: Ангелина с программой «Женщины за пчел». (21.07.21) Она была с основателем OFA Тьерри Дюфреном и 7 выпускниками программы. Это было на пчелиной ферме Сент-Бом при обсерватории французской апидологии в Ла-Гарньер, Мазог, Франция. На ней была одежда Хлои.

📸 3-9: Анджелина покидает отель Le Meurice в Париже. (23.07.21) Здесь изображена только Шайло, но также были Захара, Пакс и Нокс. На ней был тренч Christian Dior и сумка CELINE Horizontal Cabas» - говорится в описании под снимками.

«Топ🌹! Дорого и роскошно, мне очень нравится. Кайф! Моя любовь ♥ ️; невозможная девочка просто; ой как помолодела;Энджи уже вернулась в Лос-Анджелес?; хорошо преобразилась» - ответили в сети.

Напомним, что Анджелина Джоли удивила внешностью вблизи, видны все морщинки

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли испепелила взглядом, покорив хищной красотой

Также Politeka писала, что Джоли в черном лифе и шортиках заинтриговала жарким видом на пляже