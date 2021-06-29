Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли очаровала поклонников своей красотой

Известная актриса старается поддерживать свою красоту и молодость, поэтому в свои 46 лет выглядит довольно эффектно, передает Politeka.net. Звезда не только использует различные средства по уходу за кожей, но также хорошо питается.

Система питания актрисы включает много овощей, соевое молоко, паровую рыбу и супы. В результате кожа звезды остается сияющей.

Пользователи сети, восхищаясь красотой и талантом актрисы, создают фан-группы, в которых публикуют различные снимки кумира. В этот раз фанаты опубликовали фото Джоли вблизи.

Джоли навела черные стрелки на веках, ее ресницы были пышными, а губы - натурального цвета. Выглядела знаменитость красиво, но при этом можно заметить некоторые морщинки на лице и шее.

За час публикации поставили "лайк" почти 100 пользователей сети.

"💪💘💘💘💘💘", "👏👏👏🔥", "Старушка Джоли", - написали комментаторы.

Отметим, кроме того, что Анджелина Джоли правильно питается, также она занимается спортом.

Звезда тренируется три раза в неделю по 40 минут, в числе обязательных упражнений – поднимание штанги или гирь. В результате звезда стройная и подтянутая.

Напомним, что Джоли в культовом образе в одной рубашке "нарвалась" на комплименты

Как сообщала Politeka, Джоли в платье с вырезом на бедре показала, что значит страстный образ.

Также Politeka писала, что Джоли в платье с "опасным" разрезом приковала к себе взгляды мужчин.