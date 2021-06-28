Голливудская актриса Анджелина Джоли в свое время "задала моду" сразу на несколько необычных образов

Всемирно известная актриса в свое время задала несколько модных трендов благодаря ролям в разных кинолентах. Не считая легендарного образа бунтарки Лары Крофт и ее фирменного костюма, весьма узнаваемым стал образ Джоли в одной рубашке.

На съемках фильма «Мистер и Миссис Смитт» Джоли в одной из сцен появляется с растрепанными волосами, без макияжа и в одной рубашке, которую позаимствовала у мужа.

Долгое время этот образ обсуждали в сети, а саму роль Джоли нередко критиковали, ведь на съемках этого фильма, благодаря романтичным сценам подобного образа Джоли сблизилась с Брэдом Питтом. После этого тогда еще женатый актер поспешил разойтись с Дженнифер Эннистон, начав отношениях с Анджелиной.

В сети сейчас восхищаются тогдашним видом актрисы, околдовавшей не только Питта:

«Можно и не угадывать фильм, красота 😍🔥; почему она такая красивая 😮; нам не хватает страстей, Мистер и миссис Смитт😍; почувствуйте любовь; Снимай😍; Mr & Mrs Smith😍❤️; безусловная красавица; это так романтично».

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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