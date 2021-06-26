Голливудская звезда Анджелина Джоли, недавно появившаяся перед камерами, всегда впечатляла своими образами
Внешностью знаменитой актрисы восхищаются не просто миллионы женщин, ее еще ставят как пример множество косметологов. По мнению многих, у Анджелины просто идеальный профиль и легендарные «скулы Джоли» хотят именно поэтому.
Причем не только выразительной внешностью может похвастаться исполнительница легендарных ролей, но еще и весьма утонченной фигурой. Ранее звезда часто появлялась на красной дорожке в нарядах, которые подчеркивали именно тонкую талию и руки.
Как видно, в черном платье с вырезом на бедре Джоли смотрелась не только соблазнительно, но и весьма смело:
Орбакайте "подловили" в объятиях мужа Пугачевой Галкина: "Максим сделал всех счастливыми"
Молодая жена Павлика удивила жесткой реакцией на прохожих украинцев: "Ну а что вы думали, ребятки?"
Жара ослабнет и начнутся дожди с грозами: где кардинально изменится погода уже на выходных
Девочка и ее нетрезвая мать исчезли посреди водохранилища под Киевом: спасатели бросились на помощь
Не успели спасти: на пляже в Одесской области утонул человек
«Я люблю вас; прекрасная и романтичная Анжелика🔥; вы наш главный ангел, прекрасный человек; Очень мило❤; это вкус безупречной женщины, вам понятно️❤️; идеал красоты. Как тут оторваться от такой женщины; неужели она реальная?; конкурентка молодым» - пишут в сети.
Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли оказалась в центре роя пчел, кадры впечатляют.