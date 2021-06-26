Голливудская звезда Анджелина Джоли, недавно появившаяся перед камерами, всегда впечатляла своими образами

Внешностью знаменитой актрисы восхищаются не просто миллионы женщин, ее еще ставят как пример множество косметологов. По мнению многих, у Анджелины просто идеальный профиль и легендарные «скулы Джоли» хотят именно поэтому.

Причем не только выразительной внешностью может похвастаться исполнительница легендарных ролей, но еще и весьма утонченной фигурой. Ранее звезда часто появлялась на красной дорожке в нарядах, которые подчеркивали именно тонкую талию и руки.

Как видно, в черном платье с вырезом на бедре Джоли смотрелась не только соблазнительно, но и весьма смело:

«Я люблю вас; прекрасная и романтичная Анжелика🔥; вы наш главный ангел, прекрасный человек; Очень мило❤; это вкус безупречной женщины, вам понятно️❤️; идеал красоты. Как тут оторваться от такой женщины; неужели она реальная?; конкурентка молодым» - пишут в сети.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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