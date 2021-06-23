Голливудская актриса Анджелина Джоли отправилась в западноафриканское государство Буркина-Фасо как посол доброй воли ООН

Долгие годы знаменитая актриса ведет благотворительную деятельность в качестве посла доброй воли ООН, поэтому звезда нередко посещает различные страны в рамках специальных поездок. В этот раз, впервые за долгое время, Джоли появилась перед камерами во время поездки в западноафриканское государство Буркина-Фасо.

Как можно заметить на фото, которые массово публикуют на фан-аккаунтах, актриса также выступила перед местными жителями. Сам специальный визит знаменитости был приурочен ко Всемирному дню беженцев. На фото видно, что присутствующих Джоли почтила в платке и скромном образе.

«Правда заключается в том, что мы не делаем и половины того, что должны делать, чтобы найти решения, позволяющие беженцам вернуться домой. Мы также мало делаем для того, чтобы поддержать принимающие страны, такие как Буркина-Фасо» - рассказывала в речи Джоли.

Такие обращения для актрисы также не в новинку, ведь звезда занимается благотворительностью не первый год. В течение 20 лет актриса отмечает Всемирный день беженцев в разных странах, поэтому в сети поклонники были восхищены поступком актрисы.

Ранее многочисленные поклонники, помимо яркого образа с портретом певицы, как всегда отметили и ее нестареющий внешний вид. Они отметили молодость и красоту актрисы, которая в который раз доказала, что выглядит роскошно не только на фото в глянцевых журналах, а и в реальной жизни.

К слову, Анджелина на фото действительно выглядит невероятно молодо, стильно и свежо.

"Замечательно ... самая красивая женщина, которую я когда-либо встречала", "Какая женщина", "Прекрасная женщина красивая", "Я считаю, что это очень естественная и взрослая женщина", "Привет самому очаровательному и милому", "Чудесная прекрасная принцесса, мое сердце", - пишут поклонники Джоли.

Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.

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