Голливудская звезда Анджелина Джоли, у которой миллионы фанатов по всему миру, продолжает будоражить яркими образами
Как известно, у 46-летней актрисы нет своего аккаунта в Инстаграм, но зато поклонники создали множество страничек, где выкладывают интересные кадры с ней и восхваляют ее красоту и талант. Так, в одном из таких микроблогов показали любопытное фото с Джоли на красной дорожке, передает Politeka.net.
Звезда предстала в черном платье с ассиметричным декольте, пышной юбкой и разрезом от бедра. Анджелина выставила напоказ стройную ножку, чем, конечно, приковала к себе восхищенные взгляды. Интересно, что на этом же снимке на заднем фоне можно разглядеть нескольких мужчин, наблюдающих за актрисой.
Традиционная прическа с распущенными локонами и макияж с красной помадой идеально дополнили образ.
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Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:
"🙈👍🔥Сладкая 👏"
"ты такая красивая"
"♥ ️Нравится твой лук"
"Все еще Джоли😍"
"Красиво 👍 ножка 🦵 😍"
"Мне она нравится в этом черном платье и с красной помадой 😍"
Ранее мы рассказывали, Анджелина впечатлила образом леди-босс. Актриса сидела на стуле в дерзкой позе, широко расстивив ножки и оперевшись на руку. На ней был строгий костюм черного цвета, включая пиджак оригинального кроя с пуговицами на манжетах и узкие брюки. Также просвечивалась блуза молочного оттенка. Волосы звезда распустила, подчеркнув безупречные черты лица легким макияжем со смоки-эффектом на глазах.
Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли оказалась в центре роя пчел, кадры впечатляют.