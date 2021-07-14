Голливудская актриса Анджелина Джоли очаровала дерзким видом

Как передает Politeka.net, в свои 46 лет актриса продолжает оставаться эталоном женской красоты. Несмотря на то, что в последнее время звезда предпочитает сдержанный стиль, в сети до сих пор гуляют ее архивные фото, которые сводят поклонников с ума.

На одном из последних Джоли предстала в майке с ярким макияжем. Она соблазнительно поднесла руки к лицо, заворожив своей хищной красотой.

«Я верю в старую поговорку: «То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее». Наш опыт, хороший и плохой, делает нас такими, какие мы есть. Преодолевая трудности, мы обретаем силу и зрелость», - подписали снимок авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали обсуждать внешность кумира.

«Будьте здоровы!», «Мою старшую дочь тоже зовут Анджелина», «Доброе утро, прекрасная принцесса», «Ты выглядишь круто», «Да, у всех нас разные истории», «Очень красиво», «Дерзкий взгляд», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анджелина Джоли в эффектном наряде поманила не только взглядом: "Настоящий сказочный образ".

А еще Politeka писала, что Анджелина Джоли в необычной позе испепелила фанатов взглядом: "Идеальная женщина".

Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли сумела покорить красотой в обычных джинсах и куртке: «Лучшая на века».