Відома Західна актриса Анджеліна Джолі показала новий образ, захопивши фанатів

Як пише Politeka.net, Джолі є популярною західною актрисою. 46-річна красуня не тільки займається кар'єрою, а й дітьми, а також є послом доброї волі ООН. І хоч Анджеліни немає в Instagram, люди створюють фан-сторінки красуні, на яких діляться яскравими образами Джолі.

Цього разу Анджеліна була з зібраним волоссям. Красуня одягла наряд з відкритою спиною. Дівчина повернула голову до об'єктиву, захоплюючи ідеальною зовнішністю.

Фанати поставили понад 18 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю тебе, Анджеліна", "прекрасна", "завжди красива", "у тебе дуже красиві очі", "ваші ноги дуже красиві", "справжній казковий образ від найгарячішої красуні, на зразок тебе", "коли править серце"," чудова, мила, чудова, Джолі"," вона чудова жінка", " ти продовжуєш ходити в спортзал?".

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