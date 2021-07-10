Известная западная актриса Анджелина Джоли показала новый образ, восхитив фанатов

Как пишет Politeka.net, Джоли является популярной западной актрисой. 46-летняя красотка не только занимается карьерой, но и детьми, а также является послом доброй воли ООН. И хоть Анджелины нет в Инстаграм, люди создают фан-странички красотки, на которых делятся яркими образами Джоли.

В этот раз Анджелина была с собранными волосами. Красотка надела наряд с открытой спиной. Девушка повернула голову к объективу, восхищая идеальной внешностью.

Фанаты поставили более 18 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю тебя, Анджелина", "Прекрасная", "Всегда красивая", "У тебя очень красивые глаза", "Ваши ноги очень красивые", "Настоящий сказочный образ от самой горячей красотки, вроде тебя", "Когда правит сердце", "Замечательная, милая, великолепная, Джоли", "Она замечательная женщина", "Ты продолжаешь ходить в спортзал?".

Напомним, Анджелина Джоли опьянила силуэтом в кремовом платье, под которым ничего не было

А еще Politeka писала, что Анджелина Джоли в смелом платье показала, что значит быть идеальной женщиной

Также Politeka сообщала, что Джоли в черном лифе и шортиках заинтриговала жарким видом на пляже



