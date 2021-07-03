Легендарная голливудская актриса Анджелина Джоли произвела фурор своим видом
Знаменитая 46-летняя актриса восхищает своей внешностью миллионы людей по всему миру. При этом у Джоли нет своего аккаунта в Инстаграм, но фанаты создали множество страничек, где выкладывают интересные кадры с любимой актрисой.
Новое фото появилось в одном из таких пабликов, передает Politeka.net.
На фото Анджелина Джоли запечатлена в эффектном черном платье, которое обнажает одно ее плечо. Волосы актрисы присобраны. На Джоли характерный ей макияж с акцентом на глаза.
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Красотка снова восхитила своим видом.
«Красотка», «Ошеломительная», «Красивое платье и улыбка», «Выглядишь великолепно», «Люблю тебя, Анджелина», «Ты идеальная и достойна любви», «Это не любовь, это больше, че любовь», «Невозможная красота», «Идеальная женщина», «Сладкая», «Сильная девочка», - пишут в Сети.
Напомним, Джоли в черном лифе и шортиках заинтриговала жарким видом на пляже: "Прекрасная и опасная".
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