У мережі з'явилося незвичайне фото голлівудської суперстар Анджеліни Джолі
Як повідомляє Politeka.net, в одному з фан-акаунтів в Instagram, присвячених актрисі Анджеліні Джолі, опублікували чарівно фото красуні, на якому вона з'явилася в незвичайному образі.
Як видно, зірка відображена на сірому тлі, вона стоїть у войовничій позі, склавши руки на грудях, і спопеляюче дивиться в об'єктив. Перед камерою Анджеліна з'явилася в цікавому коричневому вбранні з вишивкою, який приховує її фігуру і апетитні форми, але підкреслює плечі. Волосся актриси зібране в акуратну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж.
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Шанувальники в захваті від нового фото Джолі, його засипають компліментами і захопленими коментарями: "Красуня", "Ідеальна жінка", "Обожнюю тебе", "Гарно виглядаєш", "Ти прекрасна", "Ти така красива", "Вау", "Красива", "Досконалість".
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