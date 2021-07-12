У мережі з'явилося незвичайне фото голлівудської суперстар Анджеліни Джолі

Як повідомляє Politeka.net, в одному з фан-акаунтів в Instagram, присвячених актрисі Анджеліні Джолі, опублікували чарівно фото красуні, на якому вона з'явилася в незвичайному образі.

Як видно, зірка відображена на сірому тлі, вона стоїть у войовничій позі, склавши руки на грудях, і спопеляюче дивиться в об'єктив. Перед камерою Анджеліна з'явилася в цікавому коричневому вбранні з вишивкою, який приховує її фігуру і апетитні форми, але підкреслює плечі. Волосся актриси зібране в акуратну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж.

Шанувальники в захваті від нового фото Джолі, його засипають компліментами і захопленими коментарями: "Красуня", "Ідеальна жінка", "Обожнюю тебе", "Гарно виглядаєш", "Ти прекрасна", "Ти така красива", "Вау", "Красива", "Досконалість".

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