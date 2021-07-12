В сети появилось необычное фото голливудской суперстар Анджелины Джоли
Как сообщает Politeka.net, в одном из фан-аккаунтов в Instagram, посвященных актрисе Анджелине Джоли, опубликовали очаровательно фото красотки, на котором она появилась в необычном образе.
Как видно, звезда запечатлена на сером фоне, она стоит в воинственной позе, сложив руки на груди, и испепеляюще смотрит в объектив. Перед камерой Анджелина появилась в интересном коричневом наряде с вышивкой, который скрывает ее фигуру и аппетитные формы, но подчеркивает плечи. Волосы актрисы собраны в аккуратную прическу, а на ее лице легкий макияж.
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Поклонники в восторге от нового фото Джоли, его засыпают комплиментами и восторженными комментариями: "Красотка", "Идеальная женщина", "Обожаю тебя", "Хорошо выглядишь", "Ты прекрасна", "Ты такая красивая", "Вау", "Красивая", "Совершенство".
Напомним, Анджелина Джоли в наряде с открытой спиной поманила не только взглядом: "Настоящий сказочный образ".
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли крупным планом показала, как умеет соблазнять: "В любом ракурсе...".
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