Так може тільки вона

Легендарна голлівудська актриса Анджеліна Джолі у свої 46 років продовжує залишатися еталоном жіночої краси

І хоча зараз знаменита красуня не з'являється на публіці так часто, як раніше і навіть не веде сторінку в Instagram, інтерес до її персони не згасає.

А що стосується сторінки в соцмережі, то тут шанувальники взяли все в свої руки і створили безліч фан-сторінок, де регулярно публікують різні кадри з коханою Анджеліною Джолі.

На одній з таких сторінок з'явилося коротке відео зі зйомок одного з фільмів з Джолі. Актриса зображена в джинсах і короткій куртці. Її довге волосся распучены. А на обличчя нанесений ефектний макіяж.

Шанувальники радіють, побачивши кадри з легендарною актрисою, і захоплюються її красою.

"Найкрасивіша", "Найкраща на віки", - пишуть в коментарях.

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