Так может только она

Легендарная голливудская актриса Анджелина Джоли в свои 46 лет продолжает оставаться эталоном женской красоты

И хотя сейчас знаменитая красотка не появляется на публике так часто, как раньше и даже не ведет страницу в Инстаграм, интерес к ее персоне не угасает.

А что касается страницы в соцсети, то здесь поклонники взяли все в свои руки и создали множество фан-страничек, где регулярно публикуют различные кадры с любимой Анджелиной Джоли.

На одной из таких страниц появилось короткое видео со съемок одного из фильмов с Джоли. Актриса запечатлена в джинсах и короткой куртке. Ее длинные волосы распучены. А на лицо нанесен эффектный макияж.

Поклонники радуются, увидев кадры с легендарной актрисой, и восхищаются ее красотой.

«Самая красивая», «Лучшая на века», - пишут в комментариях.

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