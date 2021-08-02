Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли засветилась на прогулке в необычном наряде

Вчера 46-летняя Анджелина Джоли заинтриговала образом во время прогулки в Венеции. Артистка была замечена во время поездки в ресторан. Как известно, сейчас звезда отправилась в тур по Европе, на прошлой неделе она побывала в Париже.

Джоли со своими детьми остановились в отеле Cipriani, где ее уже не раз замечали фанаты. На прогулку артистка вышла в серебряном платье–балахоне с V-образным вырезом. Свой образ она дополнила черной сумкой и кожаными босоножками от Chanel.

«Уже не первый раз актрису замечают во время водных прогулок в Венеции в компании незнакомца и 15-летней дочери Шайло 😎💯 Для мини-круиза звезда примерила эффектное длинное платье с металлическим блеском в фирменном стиле luxe purism, которое стало настоящим хитом звездной стритстайл-хроники 🙌» - сказано в подписи к посту в Инстаграм.

Пользователи также ответили:

«Шайло называла себя Джеком?; Ну епт!!! Я только из Венеции вырвалась; Какая же она красивая 🔥🔥;Взгляд безумный, как обычно🔥; Какие платьишко😍; Ну с платьем погарячились на счёт эффектно».

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