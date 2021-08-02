Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли устроила с детьми прогулку на крышах в Венеции
Этим летом артистка отправилась в тур по Европе вместе с детьми, поэтому в сети уже появились серии фото с отдыхающей звездой. На прогулку Джоли недавно вышла в серебристом балахоне, что полностью скрыл ее хрупкую фигуру.
Дополнила лук дня артистка модными босоножками, сумкой и простой прической без лишних украшений, которую потом распустила.
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В таком наряде звезда прогулялась с детьми по улицам Венеции, но также засветилась в компании симпатичного брюнета, оказавшегося ее приятелем – фотохудожником, работающим под псевдонимом JR.
После этого звезда отправилась на рисковую прогулку – решила пройтись по крышам и даже повеселилась с детьми, что видно на новых фото. Также на одном из кадров она балансировала на одной ноге на коньке крыши. Из-за приподнятого платья можно было также посмотреть, что Джоли по-прежнему очень стройная и продолжает считаться худой среди фанатов.
Напомним, Анджелина Джоли подчеркнула фигуру слишком узким комбинезоном.
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли оказалась в центре роя пчел, кадры впечатляют.