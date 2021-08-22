Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в шелковом платье показала сияющий образ

Вчера вечером Анджелина Джоли зарегистрировалась в Инстаграме и собрала несколько млн фолловеров за первые часы. В первом посте актриса поделилась письмом, которое получила от девочки-подростка из Афганистана. После чего пообещала делиться такими историями больше.

Однако звезда, похоже, показывать памятные личные фото или снимки с мероприятий и детьми не планирует. Поэтому поклонники артистки сами публикуют на фан-аккаунтах весьма удачные фото из прошлого актрисы.

Ранее на красных дорожках она блистала исключительно в роскошных дизайнерских нарядах – классических платьях без лишней откровенности. На одном из памятных кадров Джоли подчеркнула натуральную красоту легким макияжем с акцентом на губы.

Поклонники были впечатлены ее видом: «Давайте позавидуем этой красавице; Ооочень мило; прекрасная женщина😍; Любовь Анджелина ❤️ прекрасная женщина; Прекрасно; Вау, я тебя очень люблю 🙌; ты лучшая❤; Шикарная леди».

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