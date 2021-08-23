Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в роскошном наряде показала удачный образ на публике

Артистка долгое время не принимала участие в различных фотосессиях, не рассказывала о себе и прекратила сниматься в кино так активно, как и раньше. Однако поклонники по-прежнему помнят лучшие образы знаменитости, которыми она покоряла красную дорожку.

Одним из таких стал наряд Джоли, сделанные из серебристой ткани и украшенный драгоценными камнями на открытом декольте. Сейчас звезда крайне редко демонстрирует фигуру, но ранее всегда делала это с удовольствием.

Цветущий вид Джоли также стал поводом для зависти, ведь ее четкие линии скул и подбородка являются примером для многих косметологов, а ухоженная кожа считается примером для подражания.

«Какая прекрасная женщина🔥🔥; снова сияет, это превосходно🌹; Красиво 😻 люблю тебя; Очень красивый; Mi amorrr ❤️; Вау ... 😍🔥❤; просто бесподобная😮 ну что за женщина; она сияет не хуже драгоценностей💙🌹; Она такая шикарная ❤️🤩; Моя королева, девушка моей мечты» - пишут в сети.

Напомним, что Анджелина Джоли в оригинальном объемном платье устроила смелую съемку на крыше: фото.

А еще Politeka писала, что Джоли не стала надевать белье под полупрозрачный костюм: "Выглядишь потрясающе".

Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли, которая снова судится с Брэдом Питтом, ошарашила болезненным видом: «А с руками что?».