Анджелина Джоли показала стильный образ, восхитив фанатов
Как пишет Politeka.net, Анджелина Джоли является популярной западной актрисой и фотомоделью. Красотка получила множество наград, а также стала послом доброй воли ООН. Красотка не ведет блог в Инстаграм, но фанаты создают множество фан-страничек в Инстаграм.
Так, в одном из профилей, появилось фото, на котором Джоли позировала в прозрачном наряде и без белья. Красотка стояла у барного стула, расставив ножки и нагнувшись вперед, а губы сделала "бантиком".
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Под Одессой откопали траншеи с останками людей, кадры с места: "Тел настолько много, что..."
Новые подробности нападения на танцора Дорофеевой и что с ним сейчас: "Ежедневно на лекарства уходит от 3 до 5 тысяч"
Евгений Кошевой и Ткач рассмешили украинцев плясками-пародией на Go_A: "Челюсть до сих пор болит"
Продление карантина в Украине, в Минздраве раскрыли новые сроки: "Как минимум на..."
"Хороший циркуль", "Красиво смотрится и кресло", "У меня после нее слабеют глаза", "Я люблю тебя, Анджелина", "ты выглядишь потрясающе", "У нее отличные фильмы", Вау", "Извини, Анджелина. Я поставлю этой картине 2 балла. Я не понимал, почему вы должны выставлять себя таким образом, если только вам не весело. Не поймите меня неправильно, вы красивая женщина с красивым телом. Но когда я думаю об Анджелине Джоли, я думаю о другом, загадочном, элегантном, красивом, добром сердце".
Напомним, Анджелина Джоли в необычном платье-балахоне устроила рискованную съемку на крыше
Также Politeka писала, что Джоли в блестящем балахоне заинтриговала прогулкой по романтичной Венеции
А еще Politeka сообщала, что располневшая Джей Ло и Джоли без макияжа ошеломили своим непрезентабельным видом, Приходько не сдержалась