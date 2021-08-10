Анджелина Джоли показала стильный образ, восхитив фанатов

Как пишет Politeka.net, Анджелина Джоли является популярной западной актрисой и фотомоделью. Красотка получила множество наград, а также стала послом доброй воли ООН. Красотка не ведет блог в Инстаграм, но фанаты создают множество фан-страничек в Инстаграм.

Так, в одном из профилей, появилось фото, на котором Джоли позировала в прозрачном наряде и без белья. Красотка стояла у барного стула, расставив ножки и нагнувшись вперед, а губы сделала "бантиком".

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Хороший циркуль", "Красиво смотрится и кресло", "У меня после нее слабеют глаза", "Я люблю тебя, Анджелина", "ты выглядишь потрясающе", "У нее отличные фильмы", Вау", "Извини, Анджелина. Я поставлю этой картине 2 балла. Я не понимал, почему вы должны выставлять себя таким образом, если только вам не весело. Не поймите меня неправильно, вы красивая женщина с красивым телом. Но когда я думаю об Анджелине Джоли, я думаю о другом, загадочном, элегантном, красивом, добром сердце".

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